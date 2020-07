Le FMI se déclare prêt à accorder à la Tunisie un nouveau financement

Le Fonds monétaire international (FMI) est prêt à accorder un financement à la Tunisie au cas où le gouvernement tunisien en ferait la demande au titre d’un nouveau programme, a déclaré le Directeur du département Moyen-Orient et Asie centrale du Fonds Jihad Azour, réitérant la volonté de son institution de poursuivre son appui au pays.

Intervenant lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation des prévisions régionales, le il a rappelé que le FMI appuie la Tunisie dans sa démarche de réforme et œuvre, actuellement, à accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de ses programmes.

Azour a souligné que ces programmes doivent être le résultat d’un dialogue interne global basé sur trois axes principaux. Le premier concerne la protection des citoyens, ce qui nécessite la poursuite de l’application de certaines mesures, outre la réforme de certains secteurs et le renforcement du processus de transition économique garant d’un taux de croissance plus élevé.

A rappeler que le ministre des Finances, Nizar Yaiche a déclaré, lundi, que son gouvernement ambitionne de conclure un nouveau programme de financement avec le FMI, d’ici les 3 ou 4 prochains mois.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège de la présidence du gouvernement, à la Kasbah, et consacrée à la présentation du plan de sauvetage économique post-covid-19, Yaiche a fait savoir que le gouvernement tunisien vient d’entamer de nouvelles négociations avec le FMI pour mettre en place ce programme qui s’étalera sur une période de 4 ans. Et de préciser que ce programme doit impérativement refléter les orientations socio-économiques du gouvernement.

Par contre, le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, avait confirmé, récemment, dans une interview télévisée sur une chaîne tunisienne privée, la décision de son gouvernement de mettre un terme à l’endettement extérieur, surtout, que le taux d’endettement a atteint des niveaux très élevés.