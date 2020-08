Le Foreign Office actualise son conseil voyage pour la Tunisie

Le ministère britannique des Affaires étrangères (Foreign Office), vient d’actualiser son conseil voyage pour la Tunisie.

En plus de son avis contre les voyages non essentiels, les conseils suivants restent en vigueur dans le pays :

Il recommande d’éviter tout déplacement dans les endroits suivants :

Le parc national des monts Chaambi et les zones d’opérations militaires désignées du mont Salloum, du mont Sammamma et du mont Mghila

La zone militarisée au sud des villes d’El Borma et de Dhehiba dans un rayon de 20 km du reste de la zone frontalière de la Libye au nord de Dhehiba

La ville de Ben Guerdane et ses environs immédiats

Le Foreign Office déconseille tous les voyages, sauf ceux qui sont indispensables :

Toutes les autres zones situées dans un rayon de 75 km de la frontière libyenne, y compris Remada, El Borma et la ville de Zarzis

Le gouvernorat de Kasserine, y compris la ville de Sbeitla à moins de 10 km de la frontière avec l’Algérie au sud du gouvernorat de Kasserine

À moins de 30 km de la frontière dans les gouvernorats d’El Kef et de Jendouba au sud de la ville de Jendouba, y compris le site archéologique de Chemtou

Les zones au nord et à l’ouest de la ville de Ghardimaou dans le gouvernorat de Jendouba, y compris le parc national d’El Feidja

À moins de 10 km du Mont Mghila

Mont Orbata