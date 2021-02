Le GCT se déclare en état de cessation de paiement des salaires

Le directeur général adjoint du Groupe chimique tunisien (GCT) a affirmé, mercredi, que la situation financière de l’entreprise est « catastrophique », ajoutant qu’elle n’est plus en mesure de payer les salaires de ses employés.

Entendu par la Commission de l’agriculture de l’ARP, il a attribué la baisse de production des engrais à la situation exceptionnelle que vit le pays à cause de la pandémie du coronavirus, à l’arrêt de la production pendant deux mois et demi et à la multiplication des grèves et des mouvements de protestation.