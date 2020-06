Comme nous l’annoncions sur nos pages, Le chef du gouvernement a confirmé, hier soir sur une TV privée, avoir « capé », comme il le dit, et donc plafonné la rémunération des dépôts à 1 % et surtaxé ce genre de placement bancaire, et a expliqué cette décision par son désir que « l’argent sorte des banques » et aille à l’investissement.