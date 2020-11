La grève que les employés de la société Transtu prévoyaient d’observer les 9 et 10 novembre 2020 a été renvoyée aux 23 et 24 décembre prochain. C’est ce qui a été annoncé à l’issue d’une réunion de négociation tenue ce dimanche entre les représentants de l’UGTT et ceux du ministère du Transport.

