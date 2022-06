Le groupe Kilani a pris 39,9 % d’Adwya

Le CMF avait suspendu la cotation des titres de la société Adwya sur la bourse de Tunis. Ce que n’avait pas dit le CMF, c’est que cette suspension faisait suite à l’intention du groupe Kilani d’acquérir 39.9% du capital de Adwya, . La cession sera consentie pour un prix ferme de 5,950 Dinars par action.

Acteur majeur dans les domaines de la santé, la beauté, le bien-être et l’hygiène en Tunisie et à l’étranger, Kilani Groupe se positionne dans tous les secteurs de la chaine de vie des produits, comme l’industrie, le commerce de gros, la distribution directe, le retail et les services.

Dans un communiqué, dont africanmanager a reçu copie, le Groupe Kilani a procédé à l’acquisition de 8 609 795 actions, détenues par la Société Royal Investissements et Participations Holding appartenant à la famille El Materi, représentant 39.9% du Capital de la Société Adwya.

Le Groupe Kilani, fondé en 1986 est un groupe diversifié qui opère notamment dans les secteurs de la santé, de l’agro-alimentaire, du BTP et de la culture. Le Groupe bénéfice d’une expertise dans les activités industrielles, de distribution ainsi que des services en Tunisie et à l’international, et compte 1800 collaborateurs. A travers cette opération, la Société Adwya bénéficiera des synergies avec les sociétés du Groupe Kilani pour le développement de ses activités.

On rappelle aussi, que Adwya avait déclaré en 2021, être en négociation avec le laboratoire Hikma Pharmaceuticals pour la cession d’une grande partie de son activité pharmaceutique en Tunisie, dont les produits fabriqués sous licence par Adwya.