Le groupe Utic des Chaibi prend participation dans une agence de Design

Le 25 février 2022, et dans le cadre du développement de ses activités marketing, le groupe UTIC prend une participation stratégique dans l’agence Snash Design spécialisée dans la création d’identité visuelle et de packaging.

- Publicité-

Khelil Chaïbi, membre du conseil de surveillance du groupe UTIC, et Souhail Nachi, fondateur de Snash Design misent sur une vision de développement et d’innovation commune. Ce partenariat permettra au groupe UTIC et à Snash Design d’ouvrir de nouveaux horizons afin de consolider leurs positionnements sur le marché tunisien.

Snash Design, agence de Design Global, accompagne les marques depuis plus de vingt ans, pas loin de 5000 références en identité et packaging ont été le fruit de la créativité stratégique de l’agence. Les plus grandes marques Tunisiennes dans leur majorité, ont fait un passage par ce qu’elles considèrent comme le « bureau de création » Tunisien par excellence. L’agence ayant été primée à l’échelle nationale et internationale. UTIC- Ulysse Trading and Industrial Companies, est un des groupes privés les plus importants en Tunisie. Le groupe UTIC est présent dans six secteurs d’activité que sont la distribution, l’emballage, le tourisme, l’agroalimentaire, les services et l’électromécanique.