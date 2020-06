Face à une demande de plus en plus accrue sur les services en ligne, CARTE ASSURANCES a été pionnière dans l’acquisition d’une solution devant accélérer la digitalisation du parcours client. C’est dans ce cadre qu’une cérémonie a eu lieu le vendredi 12/06/2020 au siège de la Compagnie pour célébrer la signature de la convention de partenariat entre le Groupe CARTE Assurances et NG SIGN, l’éditeur de référence des solutions de signature électronique homologuées par l’ANCE. Ce partenariat est venu couronner le travail qui a été mené durant la période de confinement par l’équipe dédiée au projet.

Plaçant la digitalisation au cœur de sa stratégie de développement, CARTE ASSURANCES poursuit à travers la signature de cette convention son rôle de modernisation des services proposés aux assurés. Elle confirme son engagement d’instaurer un écosystème favorisant l’usage du digital dans l’assurance.