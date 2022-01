Contrefaçon égyptienne sur le marché tunisien

La Marque tunisienne VEGA signale, dans un récent communiqué de presse dont nous avons reçu copie, la commercialisation de téléviseurs contrefaits de sa marque, sur le marché tunisien. Ces produits ont été fabriqués en dehors du sol tunisien et porte la mention « fabriqué en Egypte ».

Dans ce cadre, VEGATECH tient à rappeler que ses téléviseurs smart sont fabriqués et montés entièrement en Tunisie et que l’enseigne est déposée auprès de l’Institut National de la Normalisation et de la Propriété Industrielle (INNORPI), sous le numéro 1288/2014/TN/T et certifiée en conformité et qualité. La marque a aussi acquis le certificat ANDROID. L’entreprise tunisienne indique aussi qu’elle déposera également une plainte auprès des autorités tunisiennes pour qu’elle saisisse les produits contrefaits et entame une enquête afin de déterminer les personnes impliquées dans cette affaire et prendre les mesures nécessaires contre elles., et invite les consommateurs tunisiens à vérifier la provenance du produit et en s’assurant que le pays de fabrication mentionné est la Tunisie. Sachant que les produits VEGA portent la mention « Made in Tunisia by VEGATECH » et sont vendus avec une garantie de trois ans, dans les grandes surfaces et des vendeurs agrées