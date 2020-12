Le Japon veut aider la Tunisie à lutter contre le Covid-19

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Toshimitsu Motegi, prévoit de se rendre à Maurice, en Afrique du Sud et en Tunisie éventuellement la semaine prochaine pour discuter des mesures de soutien de Tokyo en réponse à une importante marée noire dans l’océan Indien et à la pandémie de coronavirus, a déclaré mardi une source gouvernementale japonaise, rapportée par le site « The Mainichi » .

- Publicité-

En Tunisie, Motegi a l’intention de transmettre la disposition du Japon à aider dans la lutte contre le coronavirus et de discuter de la proposition de Tokyo de réaliser un espace Indo-Pacifique, libre et ouvert, centré sur l’état de droit et la liberté de navigation, a déclaré la source. A noter que la Tunisie accueillera la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique en 2022.