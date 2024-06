Le leader travailliste britannique sommé de s’engager à cesser d’armer Israël

Des militants ont déployé, lundi, une banderole sur le pont de Westminster pour demander au leader travailliste Keir Starmer de déclarer qu’il mettra fin aux ventes d’armes à Israël s’il devient premier ministre.

Cette action intervient au lendemain de la publication d’une lettre signée par plus de 100 célébrités, dont Riz Ahmed, Paloma Faith et Steve Coogan, appelant Keir Starmer à s’engager à mettre fin aux ventes d’armes à Israël s’il est élu le 4 juillet.

Cette initiative intervient au beau milieu de la campagne électorale du parti travailliste, qui a subi la pression des électeurs pour adopter une position plus ferme à l’égard d’Israël. Alors que plus de 36 000 personnes ont été tuées à Gaza, Starmer a été critiqué par certains électeurs travaillistes du pays pour ne pas avoir appelé à un cessez-le-feu.

La campagne « The Muslim Vote » a déjà appelé les candidats à soutenir des politiques qui englobent la liberté pour la Palestine, la fin de l’islamophobie et de la discrimination dans les politiques sociales telles que la santé et le logement, sous peine de perdre des voix lors des prochaines élections.

Malgré toutes les preuves des crimes de guerre commis par Israël, le poids de l’opinion juridique et le fait que le Premier ministre israélien Netanyahu fait l’objet de mandats d’arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) pour crimes contre l’humanité, Starmer, ancien avocat spécialisé dans les droits de l’homme, a refusé de plaider en faveur de la fin des ventes d’armes à Israël.

Ben Jamal, directeur de la campagne de solidarité avec la Palestine, a demandé à Starmer « d’indiquer clairement s’il prend le droit international au sérieux. Si c’est le cas, la ligne de conduite est claire : un gouvernement travailliste mettrait fin aux ventes d’armes à Israël ».

« Aucun gouvernement éthique ou fondé sur des principes ne continuerait à fournir des armes à un État génocidaire », a-t-il dit.

