Le Maghreb dilapide sa chance d’être un « partenaire redoutable et respecté »

Alors que les ensembles économiques essaiment à travers le monde, les pays du Maghreb se morfondent encore dans une inertie qui hypothèque lourdement leur développement et les prive d’un outil qui aurait fait du Maghreb, et depuis longtemps, une puissance avec laquelle le monde doit compter

Et à l’heure des alliances changeantes et de la concurrence mondiale accrue, un bloc commercial cohérent comprenant l’Algérie, le Maroc et la Tunisie pourrait procurer des avantages considérables à l’Afrique du Nord et à l’Europe. Bien que des défis politiques existent, en particulier entre l’Algérie et le Maroc, une approche unifiée des négociations commerciales avec l’Europe promet de nombreux avantages. En mettant de côté les différences politiques régionales pour négocier sous l’égide d’une commission unique, ces pays d’Afrique du Nord pourraient amplifier leur influence, attirer des investissements européens substantiels et créer un formidable partenariat qui renforcerait l’avenir économique de chaque pays, estime l’International Supermarket News (ISN)

Plaidoyer pour une Commission commerciale unifiée

Une approche commerciale unifiée entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie permettrait de tirer parti des atouts de chaque pays pour maximiser leur pouvoir de négociation avec l’Europe. Bien que les différences politiques, en particulier entre l’Algérie et le Maroc, posent des problèmes, l’alignement de leurs intérêts au sein d’une organisation-cadre pourrait créer une entité de négociation plus équilibrée et plus puissante que l’Europe aurait plus de mal à ignorer. Un front uni pourrait positionner l’Afrique du Nord comme un bloc commercial stratégique, offrant une sécurité énergétique, des produits agricoles et des exportations industrielles à l’Europe.

Ensemble, ces nations représenteraient une chaîne d’approvisionnement diversifiée mais complémentaire, allant des ressources énergétiques de l’Algérie aux exportations agricoles du Maroc et au potentiel industriel de la Tunisie.

En élaborant des politiques et des normes commerciales harmonisées, ces pays peuvent réduire les obstacles au commerce intrarégional. Cet alignement simplifierait les processus, ce qui permettrait aux entreprises européennes de s’engager plus facilement dans l’Afrique du Nord en tant que marché collectif.

La création d’un organisme commercial régional encouragerait également les investissements au sein de la région. En partageant les ressources et les connaissances, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie pourraient mieux développer leurs industries et accroître leur compétitivité, notamment dans des secteurs comme l’agriculture et les énergies renouvelables.

Avantages pour l’Europe et l’Afrique du Nord

L’Afrique du Nord a le potentiel de devenir le premier fournisseur européen de produits agricoles de haute qualité, souligne l’ISN. Chaque pays étant spécialisé dans un produit différent, un bloc commercial unifié assurerait un approvisionnement régulier d’agrumes, de dattes, d’huile d’olive et de légumes, ce qui pourrait réduire la dépendance de l’Europe à l’égard de fournisseurs plus éloignés. Des normes harmonisées et des réseaux logistiques entre les trois pays assureraient une qualité et un approvisionnement constants.

Alors que l’Europe poursuit sa transition vers l’énergie verte, les initiatives marocaines en matière d’énergies renouvelables et les réserves de pétrole et de gaz de l’Algérie offrent des solutions énergétiques immédiates et à long terme. Les projets solaires émergents de la Tunisie pourraient encore élargir cette offre. La sécurité énergétique de l’Europe serait renforcée par l’accès à un approvisionnement stable de pétrole, de gaz naturel et de sources d’énergie renouvelables dans les pays voisins.

Une alliance commerciale cohérente ferait de l’Afrique du Nord une destination plus attractive pour les investisseurs européens. En présentant une politique d’investissement unifiée et des processus simplifiés, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie pourraient attirer des investissements directs étrangers (IDE) dans tous les secteurs. L’expertise de l’Europe en matière de technologie de pointe et d’infrastructures soutiendrait le développement de l’industrie locale, créant des emplois et stimulant la croissance économique dans la région.

Connaissances et expertise partagées: Chacun des trois pays possède des secteurs spécifiques dans lesquels il excelle. Un accord commercial collaboratif favoriserait le partage des connaissances, contribuant ainsi à élever les normes et l’efficacité. Par exemple, l’expertise logistique de l’Algérie pourrait profiter aux exportations agricoles du Maroc, tandis que la main-d’œuvre qualifiée et l’industrie technologique de la Tunisie pourraient soutenir la croissance industrielle des trois pays.

L’impératif d’une « diplomatie prudente »

Si les avantages sont considérables, des défis subsistent. Les tensions politiques, notamment entre l’Algérie et le Maroc, nécessiteront une diplomatie prudente pour éviter toute perturbation. La création d’une commission commerciale neutre, composée d’une représentation égale des trois pays et axée uniquement sur les questions économiques, pourrait contribuer à atténuer ces problèmes.

Une alliance commerciale unie entre l’Algérie, le Maroc et la Tunisie offre une vision convaincante de l’avenir de l’Afrique du Nord. En exploitant leurs atouts uniques et en travaillant ensemble, ces nations pourraient créer un bloc commercial puissant et compétitif qui servirait non seulement leurs intérêts mais fournirait également à l’Europe un partenaire fiable et diversifié. Une Afrique du Nord unie pourrait servir de modèle de coopération, transcendant les divisions politiques pour poursuivre une prospérité économique partagée.

Cette vision exige que chaque pays reconnaisse que l’unité est le meilleur moyen de garantir son pouvoir de négociation collectif, sa croissance économique et sa stabilité. Avec des objectifs communs, l’Algérie, le Maroc et la Tunisie pourraient tracer une nouvelle voie et transformer l’Afrique du Nord en un partenaire commercial redoutable et respecté sur la scène internationale.