Le marché boursier aligne une 2e séance consécutive dans le rouge

Le marché boursier a aligné une deuxième séance consécutive dans le rouge. L’indice de référence a lâché 0,24% à 6 853,68 points, dans un volume de 3,7 MD, selon l’intermédiaire en bourse Tunisie Valeurs.

La palme d’or est revenue au titre ATL. Dans de faibles échanges de 19 mille dinars, l’action s’est bonifiée de 5,6% à 1,690 Dt.

Quant au titre Sotetel, il a repris des couleurs cette séance. Transigée à 35 mille dinars, l’action a progressé de 2,9% à 4,930 D. Rappelons que la société n’a pas encore tenu son assemblée générale statuant sur les résultats de l’exercice 2019.

Le titre Somocer a été le plus grand perdant de la séance. La valeur s’est plié de 5,4% à 1,050 D, en mobilisant des capitaux de 88 mille dinars. La société mère du Groupe a récemment publié ses comptes du premier semestre de l’année en cours. Ces derniers font état d’une régression du chiffre d’affaires de 25% à 33,6 MD et d’un résultat net déficitaire de -7 MD (contre un bénéfice net de 2,2 MD au terme de la première moitié de 2019).

Sans faire l’objet de transactions, le titre Ciments de Bizerte a dévissé de 5% à 1,150 D. La cimenterie publique creuse, ainsi ses pertes annuelles en bourse, les portant à -38%.

Pour ce qui est du titre Unimed, il a été la valeur la plus échangée de la séance. Terminant dans le vert (+0,9% à 10,590 D), l’action a drainé le quart des volumes de la séance (soit 896 mille dinars).