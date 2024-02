Le marché boursier enchaîne mardi, une deuxième séance haussière consécutive ( +0,54%)

Le marché boursier a enchaîné, mardi, une deuxième séance consécutive haussière, terminant sur une augmentation de +0,54%, à 8449,33 points, portant sa performance depuis le début de l’année à +1,57%, et ce dans un faible volume de 2,4 MD, selon l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre TELNET s’est distingué sur la séance, chapeautant le palmarès de la cote. Amassant un flux de transactions de 68 mille dinars, l’action de la valeur technologique a signé une avancée de 5,9%, à 5,400 D.

Le titre Assurances Maghrebia Vie a figuré parmi les plus fortes hausses de la séance. L’action de l’assureur vie a inscrit une progression de 5,3% à 5,580D. La valeur a drainé des échanges de 25 mille dinars sur la séance.

Le titre ENNAKL a accusé la plus forte baisse de la séance. Dans un modeste flux de 20 mille dinars, l’action du concessionnaire automobile a reculé de 5,8% à 10,970D.

Le titre Ciments de Bizerte poursuit sa déroute en Bourse. L’action du cimentier a abandonné 4,1% à 0,700D. La valeur a brassé un faible volume de 4 mille dinars sur la séance.

Également dans le rouge, le titre BH a légèrement régressé de 1,9% à 10,590D. L’action de banque publique a été la valeur la plus échangée sur la séance, alimentant le marché avec des capitaux de 736 mille dinars.

