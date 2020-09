Le marché boursier termine la première semaine du mois de septembre sur une progression de 0,4%

Le marché boursier poursuit sur sa lancée positive, terminant la première semaine du mois de septembre, sur une progression de 0,4%, à 6 770,11 points. Il semblerait que les investisseurs aient bien accueilli la première vague des résultats semestriels qui ont afflué cette semaine, selon l’analyse hebdomadaire de l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Les échanges ont été relativement soutenus (une enveloppe moyenne de 7,9 MD, par séance). Ces derniers ont profité de la réalisation de quatre transactions de bloc sur le titre SFBT, portant sur un montant global de 4,2 MD.

Analyse des valeurs

La meilleure performance de la semaine est revenue au titre AMS. Dans de faibles échanges de 17 mille dinars, l’action s’est hissée de 24%, dépassant le seuil psychologique de 1 dinar.

Adwya a également, figuré parmi les plus grands gagnants de la cote. Son cours s’est envolé de 20% à 3,820 D, en amassant des capitaux de 1,5 MD. Malgré des ventes qui stagnent à 44,4 MD au premier semestre 2020, le résultat net de la société a basculé en territoire positif à 1 MD (contre un déficit de 2,3 MD au terme du premier semestre 2019).

Electrostar a été la valeur la plus sanctionnée de la semaine. L’action a trébuché de 13%, à 1,200 D, dans un flux très faible de 6 mille dinars. Rappelons que le spécialiste de l’électroménager affiche une baisse de 10%, depuis le début de l’année.

Carthage Cement a été la valeur la plus dynamique de la semaine. Terminant dans le vert (+0,5% à 1,650 D), l’action a drainé des capitaux de 7,5 MD.