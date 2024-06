Le Maroc accueille la conférence Bloomberg New Economy Africa

Pour la première fois en Afrique, le Royaume du Maroc a accueilli la prestigieuse conférence Bloomberg New Economy Gateway Africa à Marrakech les 13 et 14 juin 2023. Cet événement de haut niveau a réuni des décideurs politiques, des chefs de grandes entreprises et des leaders d’opinion pour discuter et débattre des grands enjeux économiques et géopolitiques du moment. A cette occasion, le ministre Mohcine Jazouli a animé une session de discussion sur le thème « Les atouts verts du Maroc et le rôle majeur de l’Afrique dans la décarbonisation du monde ».

S’appuyant sur sa capacité industrielle et ses abondantes ressources en énergies renouvelables, le Maroc a tout ce qu’il faut pour consolider sa position de centre vert de premier plan dans la région. De la mobilité et de la fabrication durables à la production d’engrais verts et d’hydrogène, le pays adopte une approche globale du développement durable. Lors de cette table ronde, l’accent a été mis sur les forces motrices de la transition verte de la région, tout en soulignant les opportunités d’investissement les plus prometteuses à court et à long terme.

