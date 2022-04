Le milliardaire Elon Musk rachète Twitter pour 44 milliards de dollars

Le conseil d’administration du groupe, a l’unanimité a accepté lundi soir l’offre du milliardaire.

Elon Musk était déjà actionnaire de Twitter avec un peu plus de 9 % de son capital. Désormais, il en est le seul propriétaire après avoir racheté l’intégralité de l’entreprise ce lundi 25 avril pour 44 milliards de dollars assure le New York Times.

Le patron de Tesla motors avait proposé mi-avril une offre monstrueuse de 44 milliards de dollars pour s’emparer de l’intégralité du réseau social, rapporte Apanews.

Le nouveau patron de Twitter considère réseau social comme « la place publique numérique où les sujets vitaux pour le futur de l’humanité sont débattus » d’après un communiqué publié après l’officialisation du rachat.

L’homme le plus riche du monde avec 219 milliards de dollars, selon le dernier classement de la revue américaine Forbes, a promis de faire Twitter « la plateforme de la liberté d’expression à travers le monde » sans détailler les changements qu’il comptait mettre en œuvre.

Elon Musk (50 ans) est un chef d’entreprise et milliardaire sud-africain, naturalisé canadien en 1988 puis américain en 2002. Parmi ses principales entreprises : Tesla motors, SpaceX, Neuralink, Paypal, The Boring Company, Zip2, OpenAl,X.com, Plus

Certains observateurs pensent que ce rachat peut favoriser le retour de l’ancien président américain sur Twitter. Donald Trump avait été définitivement suspendu du réseau social en juin 2021 pour avoir contesté les résultats du scrutin présidentiel et appelé ses partisans à manifester.

Mais la réponse n’a pas tardé. Et c’est l’intéressé lui même qui s’est prononcé « Je ne vais pas sur Twitter, je reste sur TRUTH», a déclaré Trump à la chaîne américaine Fox News, dans la foulée de l’officialisation du rachat.

L’ancien locataire de la Maison Blanche a lancé sa plateforme Truth Social en février dernier. Un réseau social qu’il présente comme une alternative à Facebook, Twitter et YouTube.