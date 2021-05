Le ministère de la santé clarifie les conditions d’entrée sur le territoire tunisien

Le ministère de la Santé a rappelé ce dimanche, qu’à compter de demain lundi, 3 Mai 2021, tout voyageur se rendant en Tunisie, doit se conformer aux conditions fixées par la commission nationale de lutte contre le coronavirus.

En effet, chaque voyageur arrivé en Tunisie doit se soumettre au confinement sanitaire obligatoire d’une période de 7 jours, à partir de la date de l’arrivée dans l’un des centres de confinement dédiés à cet effet, à ses frais avec l’obligation de présenter à l’enregistrement à l’aéroport de départ le document de confirmation de réservation et paiement (Voucher).

A défaut, le passager se verra refuser l’enregistrement. Le ministère a, à cet effet, publié la liste des hôtels qui ont été réservés au confinement.

Les voyageurs doivent, aussi, présenter lors de l’enregistrement un certificat du test RT-PCR négatif, dont la date de résultat n’excède pas les 72 heures à l’enregistrement à l’aéroport du départ, à l’exception des enfants de moins de 12 ans, qui sont exemptés de cette mesure.

Le certificat du test négatif doit être remis par le passager aux services sanitaires au point de contrôle thermique à l’arrivée aux aéroports tunisiens.

Sont exemptés aussi du confinement obligatoire, les passagers qui ont achevé la vaccination contre le COVID-19 et les passagers qui ont contracté le virus Covid-19 et ont reçu une dose de vaccination, avec l’obligation de présenter un certificat délivré à cet effet par les autorités sanitaires du pays de résidence et de se conformer à l’auto-confinement dans les lieux de résidence en Tunisie. Les mineurs non accompagnés ou les mineurs qui accompagnent les personnes vaccinées contre le COVID-19 sont aussi exemptés.

Ces mesures ne concernent pas aussi les passagers malades arrivant en vue de soins médicaux en Tunisie conformément aux procédures en vigueur en coordination avec les autorités compétentes, les personnes à besoins spécifiques (les personnes handicapées et les personnes âgées‫ qui sont incapables d’accomplir leurs activités quotidiennes et de prendre soin d’elles-mêmes) ainsi que les diplomates tunisiens et étrangers et les délégations officielles venant pour des missions de travail de court séjour (moins de cinq jours).

Ces catégories sont soumises systématiquement à un test rapide de dépistage du COVID-19 (TDR-Antigène) ‫ dès l’arrivée en Tunisie. Si le test à l’arrivée est positif, le passager sera dirigé vers un centre d’isolement COVID-19.

Le ministère a ajouté que les arrivants en provenance de la Libye sont soumis aux dispositions du protocole sanitaire signé entre les deux pays.