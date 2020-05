Le ministère de l’agriculture appelle à l’application ferme de la loi contre la pêche anarchique

L’application ferme de la loi contre la pratique de la pêche anarchique, l’accélération de la révision des lois régissant la pêche et la soumission de la version actualisée à l’ARP et le renforcement des moyens humains et logistiques de la garde maritime, sont les principales résolutions prises lors d’une séance de travail tenue, mercredi, au ministère de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche et consacrée à la lutte contre la pêche anarchique.

Lors de cette séance présidée par le ministre de l’agriculture, Oussama Kheriji et à laquelle ont pris part Moez Belhaj Rhouma, président de la commission parlementaire de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, du commerce et les services liés, Abdelmajid Ezzar, président de l’Utap et des représentants du secteur et des différents ministères concernés, un accord a aussi été trouvé pour l’activation des comités régionaux de lutte contre la pêche anarchique et l’élaboration d’une stratégie commune de développement du secteur en coordination avec la profession.

Intervenant, Kheriji a évoqué l’ampleur prise par la pratique de la pêche anarchique ces derniers temps, estimant que cette pratique s’est érigée en système menaçant les richesses halieutiques.

Le ministre a ainsi appelé à une application ferme de la loi contre tous les contrevenants sans exception, faisant savoir que le ministère est ouvert à toutes les propositions qui pourraient contribuer à limiter ce phénomène.

Pour sa part, Ezzar a plaidé pour une action commune entre l’autorité de tutelle et la profession pour lutter contre la pêche anarchique, appelant à renforcer les mécanismes d’encadrement et d’accompagnement dédiée au secteur.

Belhaj Rhouma a, de son côté, estimé nécessaires de réviser les textes législatifs régissant la profession pour contenir efficacement le fléau de la pêche anarchique.