Le ministère de l’Education prévoit l’exploitation de tous les moyens pour assurer l’enseignement à distance en cas de besoin

Le ministre de l’Education Fathi Slaouti, a déclaré, vendredi, que son département prévoit l’exploitation de tous les moyens disponibles, y compris le numérique et le papier, pour assurer l’enseignement à distance, en cas de besoin. Lors d’une séance plénière à l’Assemblée des représentants du peuple (ARP) consacrée au dialogue avec les membres du gouvernement sur la situation épidémiologique et ses répercussions sur la Tunisie, Slaouti a indiqué que le ministère se penche sur l’examen des moyens pour exploiter un certain nombre de plateformes numériques permettant d’assurer l’apprentissage à distance, outre le recours aux chaînes de télévision éducatives qui seront lancées dans la période à venir. Il a souligné à ce propos, les efforts déployés par le ministère de l’Education et ses partenaires, pour assurer la réussite de l’année scolaire en cours, malgré la conjoncture difficile. Le ministre a reconnu l’enregistrement de plusieurs problèmes au cours de l’année scolaire en cours, notamment ceux liés à l’augmentation des nombres d’absences parmi les élèves et les enseignants, en raison d’une contamination par le Coronavirus ou d’une suspicion de contamination, ou celles qui surviennent à la suite de la fermeture de certaines écoles ou départements, pour stérilisation. Il a affirmé à ce propos, l’enregistrement de plusieurs manquements dans l’application du protocole sanitaire au niveau des établissements scolaires, dont un grand nombre souffrent d’une infrastructure délabrée, du manque d’eau potable et de ressources humaines. D’autre part, Slaouti a indiqué que le ministère de l’Education se penche actuellement sur l’élaboration d’un plan stratégique sectoriel pour le futur, avec des priorités consistant en, le renforcement des infrastructures des établissements scolaires, la promotion de la gouvernance des ressources humaines, le développement de l’aspect pédagogique lié aux approches, modèles et méthodes d’enseignement, ainsi que le développement de la gouvernance de la gestion du système éducatif.

