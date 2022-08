La ministre de l’Environnement, Leyla Chikhaoui Mehdaoui a annoncé, mercredi, le lancement d’une manifestation à dimension environnementale sous le thème signe « le mois de la propreté dans les villes tunisiennes ».

Cette manifestation vise à inciter les citoyens, la société civile et les entreprises à adhérer volontairement à cette manifestation pour promouvoir les indicateurs de la propreté dans toutes les villes tunisiennes.

La manifestation sera lancée le 14 août 2022, et se poursuivra durant les weekends correspondant aux 21 et 28 août et le 4 septembre 2022.

La ministre a précisé qu’au cours de cette manifestation, les déchets plastiques et les déchets légers seront collectés dans toutes les régions du pays, moyennant les efforts conjugués entre toutes les parties concernées et en collaboration avec les ministères et les services concernés. L’objectif est de fournir le cadre humain et logistique nécessaire pour faire réussir cette manifestation.

La manifestation sera basée sur la participation individuelle des citoyens, ou en équipe formée de 10 bénévoles âgés de plus de 18 ans.

Des représentants des associations actives au niveau local comme les scouts, le croissant rouge ainsi que des élèves, des étudiants et des citoyens pourront participer à cette manifestation.

La ministre a appelé tous ceux désirant participer à cette manifestation, notamment les groupes, à s’inscrire via la plateforme électronique https://www.cleanup-month.tn ».

A la fin de la manifestation, il sera procédé à l’évaluation du travail des équipes participantes sur la base des quantités de déchets collectés et leur qualité (triées ou non triées).Les trois premières équipes seront récompensées par des prix symboliques.La ministre a fait savoir que son département mettra à la disposition des participants des sacs réservés à la collecte des déchets selon leur qualité (plastiques, papiers ou aciers), des gants, des tabliers, des casques et des moyens de pesage dans les zones de collecte.

En plus, il sera procédé au cours de cette manifestation à déterminer les zones d’intervention par les autorités locales surtout au niveau des entrées des villes, des circuits stratégiques, des places publiques, des quartiers populaires et des zones industrielles.