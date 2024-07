La Défense annonce une stratégie de lutte contre les répercussions climatiques

Le ministre de la Défense nationale, Imed Memmich, a déclaré que la Tunisie, quoique ses émissions de gaz à effet de serre restent très faibles ou quasi-inexistantes, est l’un des pays du pourtour méditerranéen qui souffre le plus des conséquences de l’effet de serre.

Cette situation, a-t-il dit, a exigé la mise en place d’une stratégie nationale globale et urgente afin de lutter concrètement contre l’impact des gaz à effet de serre, principale conséquence du dérèglement climatique.

Cette stratégie devrait à court, moyen et long terme limiter l’impact des gaz à effet de serre sur la sécurité nationale dans ses dimensions économique et sociale, a-t-il souligné. Pour ce faire, a-t-il expliqué, il faut renforcer les capacités de tous les intervenants en la matière et œuvrer à réaliser la sécurité alimentaire, hydrique, énergétique et environnementale. Il s’agit aussi de renforcer la recherche scientifique, perfectionner les capacités technologiques et de développer la coopération pour le transfert des technologies liées aux changements climatiques.

Le ministre s’exprimait, mardi, à la base militaire de Bortal Hayder, lors de la cérémonie de sortie de la 41ème promotion de l’Institut de Défense nationale axée sur le thème « Une approche nationale globale pour lutter contre les conséquences des changements climatiques sur la sécurité nationale dans ses dimensions économique et sociale ».

Il a par ailleurs rappelé que le changement climatique impacte d’une manière directe les pays en développement avec l’aggravation de situation de sécheresse, la dégradation des récoltes, les risques accrus d’inondation dans et la hausse de l’immigration et de l’exode des populations.

Les répercussions directes du changement climatique représentent une menace réelle pour la sécurité nationale des pays les plus exposés à ces risques, a estimé le ministre.

Sur un autre plan, le ministre de la Défense a salué, en présence notamment de hauts cadres militaires et civils du ministère, la qualité de l’enseignement dispensé au sein de l’Institut de Défense Nationale et les efforts fournis par la direction en vue de consolider des relations de coopération avec les différents centres d’études et de recherches stratégiques à l’échelle nationale et internationale ainsi qu’avec les appareils de l’Etat chargées de la défense et de la sécurité.