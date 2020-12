Le ministre de la Défense participe à la 16e réunion de l’initiative « 5+5 Défense »

Le ministre de la Défense nationale, Brahim Bertégi, a participé, mercredi, par visioconférence, à la 16ème réunion des ministres de la défense qui se tient dans le cadre de l’initiative « 5+5 Défense », présidée par la République de Malte.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, Bertégi a salué les résultats des activités de l’Initiative « 5+5 Défense » dans les domaines de formation, de surveillances maritime et aérienne, de secours ainsi que de sauvetage.

« Ces activités ont appuyé les exercices militaires communs entre les forces armées des pays membres qui visent à préserver la sécurité et la stabilité de la région ouest de la mer Méditerranée », s’est-il félicité.

Selon un communiqué du département de la Défense, Bertégi a souligné que cette initiative constitue un cadre approprié pour renforcer la coopération bilatérale et multipartite entre les pays membres.

Et d’ajouter, dans ce contexte, que l’institution militaire tunisienne a, largement, contribué dans la lutte contre la pandémie Covid-19 à l’échelle nationale, et ce, par les vols d’approvisionnement en matériel médical et de rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger.

Outre la participation dans les comités scientifiques chargés de lutte contre le Coronavirus, les forces militaires tunisiennes ont contribué à l’installation des hôpitaux de terrain et des laboratoires mobiles, a-t-il indiqué.

Bertégi a invité les pays membres à échanger les bonnes pratiques de lutte contre la pandémie et les programmer dans le cadre des activités de l’initiative en vue de conjuguer les efforts dans ce type de situation de crise.

Cette réunion a regroupé les ministres de la Défense des pays membres, à savoir la Tunisie, l’Algérie, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, l’Espagne, la France, l’Italie, le Portugal et la République de Malte.