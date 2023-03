Le ministre de l’éducation optimiste concernant la résolution des problèmes en instance

Intervenant lundi 6 mars sur les ondes de Radio Express FM, le ministre de l’éducation, Mohamed Ali Boughdiri, a indiqué que les contacts se poursuivent avec les partenaires sociaux et que la situation n’a pas atteint le niveau de la crise.

Il a ajouté que les efforts sont déployés en vue de surmonter les difficultés et les problèmes en instance prochainement et nous sommes optimistes à cet égard concernant l’arrivée à une solution qui satisfait les différentes parties, atténue les tiraillements et permet aux élèves de recevoir leurs bulletins de notes.

« Je rassure les parents, a-t-il dit, car nous avons accompli un progrès important de sorte que le dialogue doit se poursuivre même après la conclusion d’un accord sur les demandes d’ordre syndical.

Le ministre de l’éducation a insisté sur la nécessité d’aller de l’avant dans la réforme du système éducatif, préconisant à ce sujet la digitalisation du secteur de l’éducation et de l’enseignement.