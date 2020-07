En déplacement, jeudi, dans la délégation d’Enfidha (gouvernorat de Sousse), le ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi a pris connaissance de l’avancement des travaux de réalisation du projet de l’académie de police à Enfidha.

Le projet est réalisé grâce à l’appui financier des Etats-Unis d’Amérique sur une superficie couvrant 82 hectares.

Le ministre qui était accompagné de l’ambassadeur des Etats-Unis à Tunis Donald Blome, a écouté un exposé sur le projet de construction de l’académie. L’académie de police qui vise à renforcer les qualifications opérationnelles des cadres sécuritaires dans différends domaines sera fin prête d’ici 18 mois. Elle dispense une formation théorique, pratique et pédagogique aux forces de sécurité. Un entrainement des unités spéciales est assuré par l’académie qui se charge également de la formation des formateurs selon des standards internationaux et en se basant sur de nouveaux programmes de formation.

Selon Hichem Mechichi, ce projet dont le cout de réalisation s’élève à 120 millions de dinars va permettre une amélioration qualitative du rendement des forces sécuritaires, faisant part de la possibilité d’exploiter cet espace pour assurer des sessions de formation en faveur d’appareils sécuritaires étrangers.

Et d’ajouter que la création de cette académie s’inscrit dans le cadre d’une réforme structurelle de la formation sécuritaire qui se base sur un processus scientifique et académique de l’institution sécuritaire. Le but étant, souligne le ministre, de permettre au policier d’être imbu de connaissances en sciences sécuritaires et en droit ainsi que de la notion de sécurité républicaine.

Pour sa part, l’ambassadeur américain a affirmé l’engagement de son pays à aider la Tunisie à former une nouvelle génération de policiers, précisant que la contribution des Etats-Unis à la construction de l’académie de police s’élève à 18 millions de dollars américains.

Il a relevé que la coopération tuniso-américaine dans le domaine de la sécurité est passée d’une coopération consistant en l’octroi d’équipements et l’organisation de sessions de formation à une coopération à long terme visant l’amélioration des capacités et des qualifications des policiers.