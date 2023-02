Le ministre des a.e : les propos de Kais Said concernant les migrants africains n’ont rien de haineux

Radio Mosaique FM s’est fait l’écho, lundi 27 février, de déclarations faites par le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, à Radio France internationale (RFI), et dans lesquelles il a fourni des éclaircissements sur la portée réelle des propos du président de la République, Kaïs Saïed, concernant les Subsahariens en Tunisie.

Ammar a affirmé qu’il n’y a aucun discours haineux.

« Quand un pays dit : il faut lutter contre la migration illégale et éviter une situation qui va empirer, avec toutes sortes de menaces, où est l’anormalité dans cela ? Pourquoi la Tunisie est-elle mise aujourd’hui sur le banc à cause de mesures qui sont dans l’intérêt non seulement des Tunisiens et de la Tunisie, mais aussi des migrants, qu’ils soient légaux ou illégaux ? Alors, je vous dirais aussi qu’autour de tout ça gravitent toutes sortes d’intérêts que tout le monde connaît : mafieux, politiciens, opportunistes, etc. Tout ça fait qu’ils ont intérêt à envenimer la situation et à créer une situation dangereuse », a-t-il affirmé.

Le ministre a ajouté que « les propos du président Kaïs Saïed n’ont rien d’injustifié et d’anormal et n’ont rien d’un discours haineux ».