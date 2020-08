« Le miracle tunisien » selon Ezzeddine Saidane

L’économie est dans un état piteux, les finances publiques sont dans un état dangereux. Le Groupe Chimique demande l’autorisation d’importer du phosphate et met en avant le cas de force majeure afin de tenter d’échapper aux pénalités contractuelles. Le ministère de l’Industrie, des mines et de l’énergie nous menace d’une interruption de la production d’électricité car la Tunisie ne paye plus ses factures de gaz et ses fournisseurs lui lancent des préavis de rupture d’approvisionnement en gaz. La dette publique et la dette extérieure atteignent des niveaux excessifs………….Et le Dinar s’apprécie………. Vous avez bien lu: tout ça et le Dinar s’apprécie. Il se porte comme un charme.

Si la monnaie nationale s’apprécie, c’est la preuve que l’économie se porte bien. C’est ce que l’on essaye de nous faire croire. Ne vous inquiétez pas, on vous croit. Les salles des changes des banques sont au repos forcé. Il y a très peu de transactions. Ni achat ni vente de devises. Il y a très peu d’importations et encore moins d’exportations. Il n’y a presque plus d’investissements et donc peu d’importations de biens d’équipement. Les principales opérations d’’achat de devises concernent les remboursements de dettes en devises. La Tunisie a beaucoup emprunté en devises. Ceci lui a permis de garnir artificiellement ses réserves de change (qui lui coûtent cher) et de créer une abondance artificielle de devises sur le marché. Conséquence : les cours des devises baissent, et donc le Dinar s’apprécie. Et les autorités monétaires laissent faire, croyant même que c’est là un signe de réussite et de bonne gestion. Une monnaie appréciée artificiellement peut causer beaucoup de mal pour une économie.

De même le déficit de la balance commerciale baisse. Là aussi on veut nous faire croire que si le déficit de la balance commerciale baisse, cela prouve que l’économie va mieux. Ne vous inquiétez pas, on vous croit là aussi. Les échanges commerciaux de la Tunisie avec l’extérieur baissent dangereusement. Au terme du premier semestre les exportations ont baissé de 21%, et les importations ont baissé de 24 %. Tout cela en comparaison avec le premier semestre de 2019 qui était lui-même très mauvais en termes d’échanges commerciaux avec l’étranger. En ce qui concerne les importations, les baisses les plus importantes ont concerné les matières premières, les produits semi-finis et les biens d’équipement.

Le taux d’inflation baisse à fin juin pour se situer à 5,8% contre 6,3% à fin mai. Est-ce là une autre preuve que l’économie se porte mieux? Si vous insistez, on serait prêt à vous croire là aussi. Si le taux d’inflation baisse dans les conditions actuelles, c’est la preuve que la demande est en train de baisser, car le pouvoir d’achat baisse de manière significative. Après l’investissement et l’exportation, c’est la consommation qui fléchit et qui joue moins bien son rôle de moteur de l’économie.

Plus que jamais la Tunisie a besoin de:

1- mettre de l’ordre dans sa situation politique chaotique;

2- procéder à un diagnostic sérieux de sa situation économique et financière;

3- mettre un terme à une gestion calamiteuse de ses affaires;

4- engager le pays d’urgence dans une stratégie de sauvetage.