Le navire britannique HMS Albion en visite en Tunisie

Le navire amiral de la Marine britannique effectue une visite éclair en Tunisie, deuxième escale de son déploiement d’automne en Méditerranée.

Il s’agit du HMS Albion qui est arrivé dans la capitale Tunis pour une courte escale de 24 heures, la première qu’il effectue en Tunisie.

Ses marins assurent la formation des cadets de la marine tunisienne, livrent de nouveaux équipements pour sauver des vies en mer et font la démonstration de certaines des technologies innovantes que le navire transporte.

Avant d’accoster à Tunis, Albion a effectué un rigoureux processus de test et de prévention contre le Covid-19 au cours de sa traversée depuis le Royaume-Uni via Gibraltar, en respectant les protocoles sanitaires tunisiens.