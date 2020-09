Le navire de recherche gazière turc a quitté les eaux contestées

Après plus d’un mois de recherches en Méditerranée orientale et de multiples tensions internationales, l’Oruç-Reis a regagné la côte turque. Le navire de recherche gazière, déployé par Ankara dans une zone disputée avec la Grèce et considérée comme riche en gaz naturel, est rentré dans le port turc d’Antalya, ont confirmé dimanche 13 septembre les autorités turques.

Ankara a toutefois souligné que cela ne signifie pas qu’elle renonce à ses droits dans cette zone. « Il y aura des allers-retours », a déclaré le ministre de la défense turc, Hulusi Akar, à l’agence de presse d’Etat Anatolie.

La Turquie avait déployé le 10 août l’Oruç-Reis, escorté par des navires de guerre turcs, dans des eaux proches d’une île grecque et a prolongé la mission à trois reprises malgré les appels répétés de l’Union européenne et de la Grèce à y mettre fin.