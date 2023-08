Hood fait le suivi de l’argent de l’Oncle Sam en Tunisie

Au cours de sa visite de deux jours à Sousse et Monastir le 28 juillet 2023, l’Ambassadeur américain Joey Hood s’est entretenu avec des responsables locaux, des partenaires et des participants à des initiatives parrainées par les Etats-Unis et a été impressionné par les efforts visant à transformer la région en un centre d’innovation et de technologie.

Durant cette visite, l’ambassadeur Hood a rencontré des fonctionnaires locaux, des innovateurs dans le domaine des technologies de l’information et des affaires, des entrepreneurs, des agriculteurs, des anciens participants aux programmes d’échange parrainés par le gouvernement américain et d’autres bénéficiaires de l’aide américaine. Il a souligné l’engagement de l’Administration américaine à soutenir la croissance du secteur privé par l’entrepreneuriat et l’adaptation au changement climatique.

Au cours de son déplacement, l’ambassadeur Hood a rencontré le gouverneur de Sousse, Nabil Ferjani, et le gouverneur de Monastir, Mondher Ben Sik Ali, afin de connaître leurs objectifs pour l’économie locale, ainsi que les atouts économiques de la région et les domaines susceptibles de faire l’objet d’une collaboration future. Il a également visité le Bureau de Probation de Sousse. Dans le cadre de son partenariat de longue date avec le ministère de la Justice, l’ambassade a apporté son soutien à la création de ce programme, qui offre des alternatives à l’incarcération pour aider à réhabiliter les prisonniers, ainsi que pour réduire la récidive et la surpopulation carcérale. Compte tenu du succès de cette initiative, l’ambassade est en partenariat avec le ministère de la Justice pour soutenir des programmes de probation similaires dans l’ensemble du pays.

À Sousse, l’ambassadeur Hood a rencontré des étudiants du centre de formation du ministère de l’Agriculture à Chott Meriem et a visité une serre hydroponique ultramoderne, la première de ce type en Tunisie. Cette serre hors-sol, financée par le gouvernement américain, utilise 90 % d’eau en moins, double le rendement et produit des récoltes plus saines de laitues, de tomates, de haricots et de fraises. L’ambassadeur a visité Novation City, un centre informatique, commercial et industriel innovant, et a rencontré des propriétaires d’entreprises et des entrepreneurs en herbe. Il a également participé à une discussion animée avec d’anciens étudiants de programmes financés par le gouvernement américain dans la région, y compris des fondateurs de start-ups locales et des dirigeants de la communauté qui travaillent pour promouvoir les opportunités à Sousse.

À Monastir, l’ambassadeur Hood a visité les entreprises textiles locales Yousstex International et Yousstex Wash, qui ont bénéficié de l’aide du gouvernement américain pour améliorer leur efficacité. Ces entreprises constituent deux exemples des plus de 49 000 petites entreprises tunisiennes à travers le pays avec lesquelles le gouvernement américain a travaillé pour augmenter les ventes de plus de 610 millions de dollars, accroître les exportations de plus de 243 millions de dollars, garantir 280 millions de dollars de nouveaux prêts, attirer 137 millions de dollars d’investissements et créer plus de 56 000 nouveaux emplois. L’ambassadeur a pris la parole lors de la cérémonie de clôture du projet « Student 4 Change » de l’Association des jeunes leaders, un programme parrainé par l’ambassade qui a formé 250 étudiants universitaires dans toute la Tunisie à la création de leur propre entreprise et qui a conduit à la création de 26 entreprises gérées par des étudiants, dont plus de 60 % sont dirigées par des étudiantes. L’ambassadeur a également visité le palais historique de Bourguiba et a réalisé une interview sur Jawhara FM et TV avec Walid Besbes.

La visite de l’Ambassadeur Hood à Sousse et Monastir est l’une des nombreuses initiatives de l’Ambassade des Etats-Unis à Tunis pour promouvoir une plus grande coopération et renforcer les liens entre les Tunisiens et les Américains, y compris les entreprises, les institutions culturelles et éducatives visant à la croissance économique inclusive, l’investissement et la prospérité.