Le Nigeria décrète la fin de saison 2019-2020

La Fédération de football du Nigéria (NFF) a mis un terme à la saison de football 2019/2020 en raison de la pandémie de coronavirus.

Toutes les activités de football, y compris la Ligue de football professionnel du Nigeria (NPFL), étaient suspendues depuis mars afin de se conformer aux protocoles établis par le gouvernement pour endiguer la propagation du virus.

Dans un communiqué, la Fédération a déclaré que la décision de mettre fin à la saison avait été prise après des consultations judicieuses avec les autorités compétentes et les parties prenantes à travers « un examen holistique de toutes les questions affectant les ligues (y compris le statut des championnats avant le survenue de la pandémie de COVID-19), de l’impact des perturbations induites par la pandémie, des mesures restrictives en matière de santé, de sécurité et de déplacement dans le pays, des protocoles potentiels de reprise du football, des coûts, de la situation financière des ligues et clubs, du calendrier de la CAF et des

résolutions des différentes ligues tel que transmis à la NFF ».

Par conséquent, la saison 2019/2020 en NPFL a pris fin avec les trois meilleurs clubs au classement après 25 journées, qualifiés pour représenter le Nigeria lors des compétitions interclubs 2020/2021 (deux places pour la Ligue des champions de la CAF et une autre pour la Coupe de la Confédération de la CAF). Par ailleurs, une place supplémentaire en Coupe

de la Confédération de la CAF sera attribuée au vainqueur de la Federation Cup 2019.

La NFF a également annoncé qu’il n’y aura ni promotion ni relégation en NPFL pour la saison 2019/2020, de même qu’en deuxième division de la Ligue nationale du Nigeria (NNL) tandis que la saison 2019/2020 de la Nigeria Women Football League (NWFL) qui n’avait pas encore commencé, a été annulée.

Cependant, la NFF a fixé à septembre/octobre 2020 la date provisoire de lancement pour la saison de NPFL 2020/2021 sous réserve de la réouverture complète du pays par le gouvernement et de l’approbation des autorités sanitaires