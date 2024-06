Le nombre de cas de fraude, durant les trois premiers jours de la session principale, a baissé par rapport à l’année dernière

Le nombre de cas de fraude et de triche a baissé au cours des premiers jours de la session principale du baccalauréat (juin 2024) par rapport à l’année dernière, a indiqué, lundi, la ministre de l’éducation Saloua Abbassi, Lors d’une visite inopinée au gouvernorat de Kasserine.

Dans une déclaration à l’agence TAP, La ministre a précisé que durant les trois premiers jours de la session principale, 231 cas de triche ont été enregistrés contre 322 cas au cours de la même période de l’année dernière.

La ministre a expliqué que les épreuves écrites du baccalauréat de juin 2024 se déroulent dans de bonnes conditions, et que certains gouvernorats ont enregistré zéro cas de fraude et de triche à l’examen du baccalauréat, notamment Tataouine et Zaghouan, a-t-elle dit.

Malgré quelques lacunes qui peuvent être corrigées dans la région de Kasserine, les épreuves écrites du baccalauréat 2024 se poursuivent dans de bonnes conditions, a-t-elle encore indiqué.

Le ministre a révélé que cette année, 81 inspecteurs et cadres administratifs, financiers et pédagogiques ont été mobilisés pour assurer le déroulement des examens nationaux, en plus des délégués régionaux dans tous les gouvernorats de la République.

La ministre s’est rendue, dans le cadre de cette visite, aux centres d’épreuves écrites aux lycées de Sbeïtla et d’Ibn Sina et au centre de correction au collège pilote Ibn Rochd (délégation de Kasserine sud).

Au total 140 213 candidats répartis sur 586 centres d’examen passent les épreuves écrites de la session principale du Baccalauréat 2024 qui se poursuivront les 5, 6, 7, 10, 11 et 12 juin. les résultats seront proclamés le 25 juin 2024.