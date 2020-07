Le nouveau chef du gouvernement sera connu ce samedi

L’échéance constitutionnelle pour la désignation d’un nouveau chef du gouvernement prend fin aujourd’hui 25 juillet 2020.

L’article 89 stipule que le président de la République doit mener pendant 10 jours des concertations avec les partis, alliances et blocs parlementaires afin de charger la personnalité la plus apte à former un nouveau gouvernement en moins d’un mois.

Le chef de l’Etat a reçu 21 propositions. Parmi les noms proposés figurent ceux de Hakim Ben Hammouda, Mohamed Fadhel Abdelkefi, Khayam Turki, Habib Kchaou , Imed Hazgui…