Le nouveau statut de TUNISAIR soumis le 30 septembre, à une AG

Le Transporteur national Tunisair tiendra le 30 septembre 2020, son Assemblée Générale Extraordinaire (AGE), visant l’amendement de son statut pour une gouvernance basée sur la séparation entre les fonctions du conseil d’administration et ceux du Président Directeur Général.

Le nouveau statut proposé prévoit notamment, le changement de la composition du conseil d’administration (12 membres) de la compagnie pour abaisser le nombre des représentants de l’Etat de 7 à 5 membres (article 20), selon un communiqué publié par la Bourse de Tunis (BVMT).

S’agissant des prérogatives du président du conseil d’administration, elles seront redéfinies par l’article 24 et l’article 26 nouveau en vertu duquel le président du conseil d’administration propose l’ordre du jour des travaux du conseil, lance l’appel aux assemblées générales et préside l’assemblée des actionnaires.

Concernant le poste de directeur général, la nomination d’une personne physique en dehors du conseil est possible, pour une période bien déterminée (article 30), sachant que ce directeur exercera ses fonctions, après la délégation des pouvoirs nécessaires par le conseil d’administration.

En vertu de ce nouveau statut, les fonctions des auditeurs de comptes ont été redéfinies (article 36). La révocation des membres du conseil d’administration et la nomination, le remplacement ou la réélection des administrateurs et des auditeurs est désormais possible conformément à la nouvelle version proposée.

A rappeler, l’ancien ministre du Transport et de la Logistique, Anouar Maarouf avait adressé, le 6 juillet 2020, un courrier à l’ex-PDG de Tunisair, Elyes Mnakbi pour l’informer de sa décision de nommer à sa place un gestionnaire délégué, ce qui a déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux.

Par ailleurs, la présidence du gouvernement avait précisé, le 8 juillet 2020, que la nomination d’un gestionnaire représentant l’Etat au conseil d’administration de Tunisair est une décision qui relève strictement des prérogatives du ministère du Transport, conformément au statut de la compagnie nationale.

Et d’ajouter que la nomination d’un gestionnaire délégué est provisoire, en attendant de combler la vacance à la présidence du conseil d’administration et à la direction générale de la compagnie, ajoutant que cette décision a été approuvée par le chef du gouvernement.

Les indicateurs d’activités de Tunisair ont fait état d’une chute de 97% du nombre de passagers toutes activités confondues, durant le deuxième trimestre 2020, par rapport à la même période de 2019, à cause de la crise du COVID 19.