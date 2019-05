Le partenariat tuniso-coréen passe à la vitesse supérieure

La Chambre tuniso-coréenne a été officiellement lancée lors d’une conférence de presse tenue ce mercredi 29 mai 2019 à Tunis.

Le président de la chambre, Slim Sallami, a affirmé que l’objectif de la création de cette chambre est d’étudier les moyens de développer la coopération économique et commerciale sur la base du bénéfice mutuel et pour booster les relations entre la Tunisie et la Corée.

A noter que de nombreux hauts responsables d’entreprises coréennes et tunisiennes étaient présents lors de cet événement.