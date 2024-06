Des entreprises coréennes attendues au « business forum Corée-Tunisie-Afrique »

L’Ambassade de la République de Corée en Tunisie, en partenariat avec le bureau de KOTRA Alger et la Chambre de Commerce Tuniso-Coréenne, tiendra l’édition 2024 du Business Forum Corée-Tunisie-Afrique.

Cet événement offrant une plateforme stratégique pour renforcer les relations économiques et commerciales entre la Corée du Sud, la Tunisie et les pays africains. Par ailleurs, les participants au B2B seront les bienvenus au déjeuner offert sur place par l’Ambassade.

Une douzaine d’entreprises coréennes de premier plan et la KOTRA, seront présentes lors de ce forum, représentant les secteurs médical, cosmétique, agro-alimentaire et la vente de voitures d’occasion.

L’un des points culminants du forum sera l’organisation de rencontres B2B (Business to Business), opérées par la KOTRA, permettant ainsi aux entreprises tunisiennes et africaines de rencontrer directement les représentants des entreprises coréennes. Ces sessions de réseautage offriront une opportunité exceptionnelle de discuter des éventuelles collaborations, de découvrir de nouveaux produits et services et de négocier des accords commerciaux.