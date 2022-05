Le PDL décrète la «mobilisation générale» contre les décisions de Saied

La présidente du Parti destourien libre, Abir Moussi, a annoncé, ce vendredi 27 mai 2022, lors d’un point de presse que son parti entrera dans une phase d’alerte maximale pour « défendre la République tunisienne ».

Citée par Mosaïque fm, elle a ajouté qu’elle fera appel contre les décrets présidentiels 30 et 32, contre la convocation des électeurs au référendum et contre les décisions de l’ISIE et le calendrier électoral.

Une équipe « indépendante » sera chargée de vérifier les listes électorales, a-t-elle précisé.

La présidente du PDL a assuré qu’une plainte a été déposée contre tous les membres du gouvernement au motif qu’ils « font leurs des décrets illégaux qui portent atteinte à la volonté du peuple, a-t-elle dit.

Elle affirmé qu’une mobilisation générale populaire dans toutes les régions du pays et une manifestation est programmée pour le 18 juin 2022.