Nouveau mandat de dépôt contre Abir Moussi

Le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Tunis a émis, mercredi, un mandat de dépôt contre la présidente du parti destourien libre (PDL), Abir Moussi, a indiqué le porte-parole du Tribunal précité, Mohamed Zitouna, dans une déclaration accordée à l’agence TAP.

Le mandat de dépôt a été émis suite à une plainte portée par l’instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE) sur fond d’une déclaration accordée fin 2022 par Abir Moussi à un média dans laquelle elle fait attribuer à l’ISIE des faits et agissements jugés attentatoires à l’image de l’instance électorale.

Lors d’une conférence de presse tenue la semaine dernière l’avocat Karim Krifa est revenu sur cette plainte, indiquant qu’elle se rapporte à une conférence de presse organisée par le PDL en décembre 2022 lors de laquelle sa présidente, Abir Moussi, avait rejeté en bloc les résultats du scrutin législatif et le processus électoral tout entier.

La présidente du PDL avait estimé que les législatives étaient « illégales », « contraires aux lois, aux traités et aux codes de conduite », et surtout attentatoires au principe de parité homme-femme.

Dans une déclaration à l’agence TAP, 16 janvier dernier, le porte-parole de la cour d’appel de Tunis, Habib Torkhani, a affirmé que le parquet près le tribunal de première instance de Tunis a ordonné trois instructions contre la présidente du PDL sur fond de deux plaintes portées par le président de l’ISIE et une autre déposée par la principale structure syndicale du pays, l’union générale tunisienne du travail (UGTT). L’UGTT avait quelques jours plus tard retiré sa plainte.

