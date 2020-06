L’Arabie saoudite a décidé de maintenir le pèlerinage cette année (1441 de l’hégire), mais avec » un nombre très limité » de fidèles des différentes nationalités se trouvant à l’intérieur du Royaume uniquement, a annoncé l’ambassadeur de l’Arabie Saoudite à Tunis, Mohamed Ben Mahmoud El Ali.

L’objectif est de permettre d’accomplir ces rituels, tout en assurant la sécurité sanitaire et la distanciation sociale pour protéger les pèlerins contre la pandémie Covid-19, a-t-il avancé dans une déclaration à l’Agence TAP.

Et d’ajouter que « cette décision a été saluée au niveau des pays musulmans et à l’échelle internationale vu sa grande contribution à faire face à la pandémie Covid-19 et à soutenir les efforts des pays et des organisations internationales dans la lutte contre la propagation de ce virus ».

L’Ambassadeur a rappelé que depuis l’apparition du premier cas confirmé Covid-19 et sa propagation dans plusieurs pays, l’Arabie Saoudite a pris les mesures de précaution nécessaires pour protéger les visiteurs via la suspension du pèlerinage et la prise en charge des pèlerins déjà sur les lieux.

L’Arabie Saoudite a décidé, le 27 février 2020, de suspendre » temporairement » l’entrée sur son territoire des pèlerins se rendant à La Mecque, dans le but de prévenir l’émergence du coronavirus (Covid-19) dans le Royaume et sa propagation.

Les autorités saoudiennes ont également suspendu l’entrée dans le pays des voyageurs munis d’un visa de tourisme et provenant de pays touchés par le coronavirus.

A cet effet, 42 chaines charters Tunis-Jeddah et Tunis-Medina, dont 28 vols Tunisair et 14 Nouvelair, prévus pour la saison 2019-2020 du petit pèlerinage (La Omra), ont été annulés, suite à la décision de l’Arabie Saoudite de suspendre, temporairement, l’entrée sur son territoire des pèlerins.

Selon le dernier bilan, plus 161 mille personnes ont été infectées en Arabie Saoudite, dont 105 mille guérisons et 1 307 décès.