Le Pôle Démocratique lance un appel à l’unité du Front Populaire

Le Pôle Démocratique Moderniste (Al Qotb) a lancé un appel aux forces progressistes, en particulier le Front populaire, à “maintenir son unité et à s’opposer à la coalition au pouvoir et aux forces réactionnaires émergentes”, après la démission de plusieurs députés du Front.

Dans une déclaration rendue publique mardi soir, il a recommandé que ces forces continuent à jouer “le rôle d’opposition et de critique et à élaborer des propositions et des solutions alternatives répondant aux intérêts des couches “populaires et moyennes”.

Le pôle affirme œuvrer “laborieusement pour faire valoir les points de vue des composantes du Front populaire”, exprimant “le regret et le malaise” après la démission de neuf députés du front de l’Assemblée de l’Assemblée des représentants du peuple.

Neuf députés du bloc du Front populaire de l’Assemblée du peuple, ont déposé mardi après-midi leur démission au bureau de l’ARP après une réunion de leur groupe parlementaire.

Les démissions incluaient les députés Heikal Belkacem, Abdelmoumen Belaanes, Chafiq Ayadi, Nizar Amami, Ziad Lakhdar, Monji Rahoui, Fathi Chamkhi, Ayman Alouoi et Mourad Hemaidi.