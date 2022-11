Le premier ministre algérien reçoit le ministre des affaires sociales

Le premier ministre algérien, Aymen Ben Abderrahmen, a reçu mardi au palais du gouvernement en Algérie, le ministre des affaires sociales, MaleK Zahi, actuellement en visite de travail à Alger, indique un communiqué du ministère. Les deux parties ont souligné les fortes relations entre les deux pays frères et ont passé en revue les perspectives de coopération bilatérale dans le but de réaliser davantage de développement au service des intérêts des deux pays. Le ministre des affaires sociales a signé lors de sa visite, entamée en Algérie depuis le 6 novembre courant, avec le ministre algérien du travail et de sécurité sociale, un protocole de coopération dans le secteur du travail et des relations professionnelles.

