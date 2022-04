Le Premier ministre espagnol au Maroc pour sceller la fin de la crise diplomatique  entre Rabat et Madrid

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez est reçu ce jeudi 7 avril à Rabat par le roi du Maroc Mohammed VI, une visite officielle destinée à marquer la fin d’une crise diplomatique qui dure depuis près d’un an.

Affichant jusqu’ici sa neutralité, Madrid a annoncé publiquement le 18 mars, à la surprise générale, son soutien au plan d’autonomie marocain, qu’il considère désormais comme « la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend ». Ce geste attendu par Rabat a permis de mettre fin à près d’un an de crise diplomatique majeure avec Madrid, provoquée par l’accueil en Espagne en avril de Brahim Ghali, chef des indépendantistes sahraouis du Front Polisario, ennemi juré de Rabat, pour y être soigné du Covid-19.

La nouvelle avait déclenché la colère de Rabat et eu pour point culminant l’arrivée mi-mai 2021 de plus de 10 000 migrants dans l’enclave espagnole de Ceuta à la faveur d’un relâchement des contrôles côté marocain. Madrid avait alors dénoncé un « chantage » et une « agression » de la part de Rabat qui avait pour sa part rappelé son ambassadrice en Espagne, qui n’y est revenue que le 20 mars dernier.