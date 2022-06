Le Premier ministre japonais Kishida pourrait assister à la TICAD en Tunisie

Le Premier ministre japonais Kishida Fumio pourrait assister à la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD) qui se tiendra en Tunisie au mois d’août pour discuter de la crise alimentaire et énergétique provoquée par la situation en Ukraine.

Le ministre japonais des Affaires étrangères, Hayashi Yoshimasa, a déclaré que « nous suivrons de très près la situation concernant l’infection causée par le COVID-19, mais si diverses circonstances le permettent, le Premier ministre Kishida se rendra en Tunisie pour participer à la TICAD 8. »

« En plus du COVID-19, la flambée des prix des denrées alimentaires et de l’énergie causée par la situation ukrainienne a un impact énorme sur la situation socio-économique en Afrique. Par conséquent, le moment est venu où la solidarité internationale est plus que jamais nécessaire », a ajouté Hayashi.

Il a rappelé qu’il avait présidé la réunion ministérielle de la TICAD au début de l’année et qu’il avait discuté de la nécessité d’une coopération de la communauté internationale, compte tenu de l’impact de la situation ukrainienne sur le continent africain.

« Sur la base de ces discussions lors de la réunion ministérielle, la TICAD 8 relèvera divers défis du développement en Afrique, notamment le renforcement du domaine de la sécurité, et démontrera la nouvelle direction du développement africain dans l’ère post-Covid. »