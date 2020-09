Le président algérien attendu prochainement en Tunisie. Son ministre des AE reçu par Saied

Le président de la République Kaîs Saied a dit espérer un bond qualitatif dans les relations tuniso-algériennes, appelant à aplanir tout obstacle qui entrave le développement du partenariat bilatéral.

Recevant, lundi, au palais de Carthage, le chef de la diplomatie algérienne Sabri Boukadoum, le chef de l’Etat a formé le vœu de voir les relations Tunisie-Algérie se développer davantage pour atteindre le niveau escompté. Il a, à ce propos, insisté sur la nécessité d’identifier de nouveaux mécanismes en vue de booster la coopération au service des deux peuples » frères « .

Cité dans un communiqué de la présidence, kaîs Saied a qualifié de » réussie » sa visite en Algérie en février dernier, rappelant que l’Algérie était la première étape de ses déplacements à l’étranger.

» Le président algérien est attendu prochainement à Tunis, ce qui ne manquera pas de conférer aux positions des deux pays plus d’harmonie sur des questions d’intérêt commun notamment la crise libyenne et l’évolution de la cause palestiniennes « , a-t-il dit.

Pour sa part, le ministre algérien des Affaires étrangères a mis en valeur les spécificités des relations qui unissent les deux pays, réaffirmant la volonté de son pays de renforcer la coopération bilatérale et de coordonner davantage les positions au sujet des dossiers d’intérêt commun.

Dans une déclaration, le chef de la diplomatie algérienne a affirmé avoir présenté au chef de l’Etat un exposé sur les entretiens menés ce matin avec le ministre des Affaires étrangères Othman Jerandi ainsi que sur l’échange des points de vue sur plusieurs questions internationales.

Il a également souligné avoir pris connaissance de la vision du président de la République Kaîs Saied sur la situation dans la région notamment en Libye, ajoutant qu’il a été convenu de poursuivre l’action commune pour privilégier un règlement politique dans ce pays, loin de toute ingérence étrangère.