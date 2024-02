Saïed hâte la révision de la loi sur les CDD et l’emploi précaire

Le bilan de la participation tunisienne au sommet de l’Union Africaine (UA) à Addis-Abeba et l’élaboration d’une nouvelle législation mettant fin au règne des contrats de sous-traitance et des mécanismes de de l’emploi précaire, deux dossiers évoqués par le président de la République, Kais Saïed, lors de sa réunion, lundi, au palais de Carthage, avec le chef du gouvernement, Ahmed Hachani.



Parmi ces questions, cite un communiqué de la présidence de la République, figure la quête de nouvelles voies de coopération entre les pays africains et l’examen des raisons à l’origine du trébuchement de cette coopération dans un continent truffé de ressources naturelles au mieux sous-exploitées, au pire spoliées.



Le président de la République a aussi évoqué avec le chef du gouvernement la marche de l’action gouvernementale ainsi que l’ordre du jour du prochain conseil des ministres.



Dans ce contexte, le président de la République a mis l’accent sur la nécessité de hâter l’élaboration d’une nouvelle législation qui soit en mesure de mettre fin au règne des contrats de sous-traitance et aux mécanismes de l’emploi précaire qui font figure de forme « d’esclavage masqué », où l’employé n’a plus droit à l’espoir ni à un avenir sûr et certain.



