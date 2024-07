Le président turc Erdogan suggère une action militaire potentielle contre Israël

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a suggéré une action militaire potentielle contre Israël, établissant un parallèle avec l’engagement de la Turquie au Karabakh et en Libye. « Nous leur ferons la même chose que lorsque nous sommes entrés au Karabakh et en Libye. Il n’y a rien d’autre à faire. Nous devons simplement être forts pour pouvoir participer à ces étapes », a déclaré Erdogan lors d’une réunion politique du parti de la justice et du développement à Rize, dans le nord de la Turquie.

Faisant référence aux agressions d’Israël à Gaza, Erdogan a réitéré sa position en déclarant : « Nous devons simplement être forts pour pouvoir prendre ces mesures, et pour qu’Israël ne puisse pas faire cela à la Palestine ».

Les déclarations d’Erdogan font référence à la capture de la région contestée du Haut-Karabakh pendant le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie. La Turquie a fourni des drones à ses alliés azerbaïdjanais et, après la victoire, a envoyé des forces de reconnaissance dans la région ».

- Publicité-