Le prix de référence de la viande ovine fixée à 17,800 dinars/kilo

Le prix de référence de la viande ovine a été fixée à 17,800 dinars/kilo vif, à l’occasion de la fête du sacrifice (Aïd El Idha), dans les points de vente qui seront ouverts prochainement, notamment, à Saidia (gouvernorat de la Manouba) et Radès (gouvernorat de Ben Arous).

C’est ce qui a été convenu lors d’une séance de travail tenue, le 5 juin courant, entre les représentants du ministère de l’Agriculture, de l’Union Tunisienne de l’Agriculture et de la Pêche (UTAP), du Groupement Interprofessionnel des viandes rouges et du lait ainsi que de la Société Ellouhoum, en présence d’éleveurs.

Dans une déclaration à l’agence TAP, le directeur de la production animale à l’UTAP, Mnaouer Sghiri a indiqué que la plupart des éleveurs ont approuvé ce prix qui prend en considération le pouvoir d’achat des citoyens. Les ventes démarreront le 18 juin courant.

Pour ce qui est du prix moyen des moutons, Sghiri a fait savoir qu’il sera aux alentours de 890 dinars, précisant que ce prix a été calculé sur la base du poids d’un mouton de 50 kilos.

Selon la même source, le nombre des moutons de sacrifice s’élève à 1,2 million d’ovins dont 60% pèsent entre 45 et 50 kilo.

Le responsable a, par ailleurs, exprimé ses appréhensions quant à une éventuelle désaffection des citoyens pour l’achat des moutons du sacrifice vu la baisse de leur pouvoir d’achat.