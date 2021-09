Le prix du fer de construction ne couvre pas le coût de production

Le président de la Chambre nationale des fabricants de fer, Mohammed Hedi ben Ayed, a confirmé que le prix de vente du fer destiné à la construction, qui a été fixé par le ministère du Commerce et du Développement des exportations, ne couvre pas le coût de production. Dans une déclaration à TAP, Ben Ayed a expliqué que les prix des matières premières importées (Billettes de fer) ont augmenté.

- Publicité-

En effet, la Tunisie importe 1 tonne de ce matériau au prix de 2000 dinars, tandis que 1 tonne de fer destiné à la construction est vendue au prix de 1 950 dinars. Par conséquent, ce prix ne couvre pas le coût des matériaux fournis, auxquels s’ajoutent le coût de production (Électricité, Intérêts bancaires et masse salariale…).

» Il est supposé qu’on augmente le prix de la tonne de fer de 15 %, soit l’équivalent de 300 dinars, pour couvrir uniquement le coût de production, sans tenir compte de la marge bénéficiaire » déclarait le président de la chambre syndicale patronale.

Dans le même contexte, la Chambre nationale des fabricants de fer de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat a exprimé, dans un communiqué publié mercredi, « sa pleine implication dans les efforts de la présidence de la République visant à préserver le pouvoir d’achat des citoyens en travaillant à rationaliser et maintenir les prix autant que possible d’une part et d’autre part, encourager le capital national en soutenant les investisseurs tunisiens « .

La Chambre a également indiqué que, « depuis l’augmentation des prix de vente des matières premières (Billettes de fer) au niveau mondial, les industriels n’ont pas pu en acquérir de grandes quantités à cause de la situation financière difficile, notamment au vu de de l’association de cette hausse du prix de cette matière avec une très forte augmentation du coût de transport et de logistique, ainsi que des autres éléments du coût de production, alors que le prix de vente n’a pas été mis à jour en fonction de ces données ».