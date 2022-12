Le projet de la loi de finances doit prendre en considération l’amélioration du pouvoir d’achat des citoyens

Le secrétaire général adjoint et porte-parole de l’union générale tunisienne du travail (UGTT), Sami Tahri a estimé mardi, que le volet fiscal du projet de la loi de finances pour l’année 2023, ne répond pas aux objectifs de la justice fiscale et nécessite une révision prenant en considération le côté social et l’amélioration du pouvoir d’achat.

Tahri a ajouté dans une déclaration à la TAP que le gouvernement n’a divulgué récemment, auprès d’une délégation de la centrale syndicale, que la partie fiscale du projet de la loi de finances. Les procédures fiscales devaient comporter différentes mesures, a fait remarquer Tahri, dont la révision du tableau d’impôts des salariés et la création d’impôt sur la fortune. Le nouveau projet de la loi de finances doit traduire les engagements du gouvernement concernant les mesures sociales notamment l’accord du 6 février 2021 et l’augmentation des salaires, a soutenu Tahri.