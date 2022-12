Les structures régionales de l’UTICA contre la loi de finances pour 2023

Le conseil des présidents des unions régionales de l’UTICA a indiqué, dans un communiqué, que les dispositions décidées dans le cadre de la version de loi de finances pour 2023 en circulation sont de nature à augmenter les charges fiscales des entreprises économiques structurées et impacter négativement le pouvoir d’achat du citoyen en raison des répercussions des augmentations des impôts sur les prix des matières premières.

Diwan FM qui a répercuté le communiqué, vendredi 9 décembre, a ajouté que les présidents des unions régionales de l’UTICA ont fait part de leur rejet d’un nombre de dispositions décidées dans le cadre de cette version en circulation.

Ils ont insisté sur la nécessité de faire participer l’UTICA à l’élaboration de la loi de finances pour 2023, et de tenir compte de ses propositions tendant à l’impulsion de l’investissement et des exportations, ainsi qu’à la création de nouveaux emplois et de nouveaux projets.

Les présidents des unions régionales de l’UTICA ont dit que leur conclave se poursuivra jusqu’à la parution de la loi de finances pour 2023, avertissant qu’au cas où les autorités concernées ne répondent pas positivement aux propositions de l’UTICA et font passer la loi en l’état, les structures de l’UTICA dans les différentes régions entreprendront les actions de pression nécessaires pour défendre l’intérêt de leurs adhérents.